(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta (2)

CUMA NAMAZINI KILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazı kıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve tüm cemaatin aranarak içeri alındığı camiye gelen Erdoğan, camiye girmeden önce çevre binalardan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. "YILLARCA SİZE ZULMEDİLDİ" Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile milletvekillerinin de eşlik ettiği Erdoğan, namazın ardından cami avlusunda bekleyen vatandaşları selamladı. İmam Hatip Liseli kızların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlara hitap ederek, "Sizleri karşımda görmek bir imam hatipli olarak beni de çok çok mutlu ediyor. Yıllarca size zulmedildi, sizleri üniversitelerin kapısından geri çevirdiler ama şimdi inşallah böyle bir engel yok. Hepinizi en güzel üniversitelerde görmek istiyorum. Orada başarı destanları yazmanızı istiyorum. Tamam, durmak yok yola devam. Şimdi inşallah 18 Nisan'da içinizde sandığa gidenleriniz de olacaktır, demokratik hakkınızı da en güzel şekilde kullanacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir olun, beraber olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun" dedi. VATANDAŞIN ÇAY DAVETİNİ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra camiden çıktı. Bu sırada Turan Adıyaman, özel olarak hazırlattığı ve üzerinde İstiklal Madalyası ile Türk bayrağının bulunduğu 'Milletin adamı Başkan Erdoğan' yazılı bakır işlemeli levhayı Erdoğan'a verdi. Erdoğan, caminin karşısındaki apartmanda kendisine tezahüratta bulunan vatandaşların sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmadı. Daha önce geldiğinde ziyaret ettiği Zeki Kaplan'ın kendisiyle olan fotoğrafı önünde tekrar aileyle fotoğraf çektiren Erdoğan, bir vatandaşın da çay davetini geri çevirmedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, aileyle sohbet edip çay içtikten sonra mitingin yapılacağı Müftülük Meydanı'na geçti.