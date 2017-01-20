(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Gülseli KENARLI -Taner YENER /İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece İstanbul'a geldi. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a daha caminin yanındaki kültür merkezine geçti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan çıkışta çevrede bulunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, iş adamı Eray Kapıcıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak eşlik etti. Erdoğan Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.