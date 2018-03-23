İhsan YALÇIN - Güven USTA / İstanbul () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte camiden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
İhsan YALÇIN - Güven USTA / İstanbul () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak...
23 Mart 2018 Cuma 15:28
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