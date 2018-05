(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız (4)

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler katliamlar haksızlıklar sebebiyle Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür" dedi. Erdoğan, "Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri" töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü Filistin ve Suriye'de yaşananlara ayırdı. Savaştan en çok kadınlar ve çocukların zarar gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında, "Buradan bir kez daha davalarını davamız, mücadelelerini mücadelemiz, direnişlerini direnişimiz bildiğimiz Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar yanlarında olduğumuzun mesajını, müjdesini iletmek istiyorum" dedi. "FİLİSTİNLİLER DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLARIN SEMBOLÜDÜR" Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler katliamlar haksızlıklar sebebiyle Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Tarih boyuncu Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kutsal şehri olan Kudüs ise insanlığın ortak değerler etrafından toplanabilme idealinin sembolüdür. Dolayısıyla Filistin'i ve Kudüs'ü savunmak kadim insanlık tarihi boyunca iyi, güzel, doğru ve hak olan ne varsa hepsini de savunmak demektir." "ZALİMLERİN CÜRRETİNİN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR" "İnsanlığın geleceğini Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir. Bunda hiç şüphe yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa; o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdani tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor demektir. Çünkü Filistin'de özellikle de Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin daha yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlere karşı uyguladığı şiddet zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlerin yaşadıkları karşısında, uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın, bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir" diye konuştu. "BÖYLE BİR CİBİLİYET YOK" Erdoğan, "Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananlar bize acı bir gerçeği gösterdi. Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Hatta hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani, ne vicdani asla böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok. Uluslararası toplumun özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çarpıklığa karşı biz 'dünya beşten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz" şeklinde konuştu. "ARTIK BUNLAR TARİH OLDU" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sadece beş ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Artık Birlemiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır. Kesinlikle reforme edilmesi şarttır. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor. Artık bunlar tarih oldu, bunlar geride kaldı. Öyleyse şimdi Birleşmiş Milletleri reforme etmek, reforme etmek suretiyle yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. "KRİZLERİN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORLAR" "Kadınlar ve onlarla beraber çocuklar, çoğunlukla kendi kararları olmayan savaşların ve krizlerin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kadınlar ve çocuklar İsrail yönetiminin zulmüne en çok maruz kalanların başında geliyor. Filistinli çocukların önemli bir bölümü vatanlarının dışında mülteci kamplarında veya başka ülkelerde hayatlarını sürdürüyor. Vatanlarında kalabilmeyi başarmış olanlar ise her gün evlerinde okullarına giderken arama noktalarından bindiği toplu taşıma aracına, kapısından girdiği eğitim-öğretim kurumuna kadar, adımını attığı her yerde ayrımcılığa psikolojik ve fiziki şekilde maruz kalıyor" diye konuştu. "BİZ BUNU ASLİ GÖREVİMİZ TELAKKİ EDİYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizde hala 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmeyi sürdürüyoruz. En ufak bir tereddüdümüz yok. Yardım gelse de gelmese de biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Şuana kadar yaptığımız yardım 31 milyar dolar oldu. Niye? Dedim ya; biz bunu asli görevimiz telakki ediyoruz. Bereketi de geliyor, elhamdülillah. Eurolar gelse de gelmese de bereketi var. Şuana kadar verdikleri 1 milyar 850 milyon Euro. Söz; 6 milyar Euro. İşte batı bu. Onun için batıyı iyi tanıyalım, iyi bilelim. Biz iyi biliyoruz. 16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaşamımda iyi tanıdım" dedi.