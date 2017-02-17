Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umre görüntüleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.
17 Şubat 2017 Cuma 12:47
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