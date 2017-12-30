ANKARA, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel harekat polisi Seyithan Keskin ile elektrik akımına kapılarak yaralanan Harun Polat'ı ziyaret ederek moral verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel hareket polisi Keskin'e ziyaret gerçekleştirdikten sonra lise öğrencisi Harun Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulundu.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'dan gazi ve hasta ziyareti
ANKARA, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel harekat polisi Seyithan Keskin ile elektrik akımına kapılarak yaralanan Harun Polat'ı ziyaret ederek moral verdiler. Cumhurbaşkanı...
30 Aralık 2017 Cumartesi 09:01
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