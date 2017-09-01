ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aktütün'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan yaptığı bağlantı ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerçekleştirdiği FaceTime'la ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başbakan Yıldırım, konuşmasında, "Millet size minttar sizler gece gündüz demeden hayatınızı ortaya koyuyorsunuz" dedi.
(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Aktütün'deki asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aktütün'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan yaptığı bağlantı ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı....
01 Eylül 2017 Cuma 11:48
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