ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i resmi törenle karşıladı
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
09 Ocak 2018 Salı 18:07
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