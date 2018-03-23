(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de konuştu

İhsan YALÇIN - Güven USTA / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez" dedi Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde, Güngören'de kendisini bekleyenlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakilerde doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi? İşte geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" diye konuştu.