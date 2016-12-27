BAŞBAŞA GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüştü.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı (2)
BAŞBAŞA GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüştü.
27 Aralık 2016 Salı 18:37
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