Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçağıyla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, helikopterin de havadan önlem aldığı karşılamada tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda fotoğraf çektirdi. Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları otobüsten selamlayıp çocuklara satranç takımı hediye etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te
Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçağıyla öğle...
19 Şubat 2017 Pazar 13:36
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