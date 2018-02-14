ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başbaşa görüşen Eroğan ve Barrow'un anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'u resmi törenle karşıladı
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başbaşa görüşen Eroğan ve Barrow'un anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın...
14 Şubat 2018 Çarşamba 20:01
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