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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'u resmi törenle karşıladı

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başbaşa görüşen Eroğan ve Barrow'un anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın...

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başbaşa görüşen Eroğan ve Barrow'un anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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