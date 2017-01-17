Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunan Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'in, bu görevinden önce Fas Krallığı’nın Avrupa Birliği nezdinde daimi temsilcisi olarak görev yaptığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Krallığı Büyükelçisi Menouar Alem'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunan Fas Krallığı Büyükelçisi Alem'in, bu görevinden önce...
17 Ocak 2017 Salı 16:57
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