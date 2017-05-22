(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan " Dönem Başkanlığını 29 Haziran'da Ukrayna'ya devredeceği"

Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,() Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi. Örgütün kurulduğu dönemi anlatan ve yıllar içinde çok önemli başarılar yakaladığından söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Çeyrek asırlık sürenin bir uluslararası kuruluş için hatırı sayılır bir kıdem olduğu açıktır" dedi. KEİ kurulduğu zaman bazılarının örgüte ömür vermediklerini söyleyen Erdoğan, "Örgütü uluslararası hatırı sayılır bir örgüt haline gelmesi üye ülkelerin başarısıdır. KEİ bayrak yarışı usulüyle çalışıyor. Dönem başkanlıkları 6 ayda bir el değiştiriyor. 1 Ocak'tan bu yana dönem başkanlığını biz yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilir kalkınmayı dönem başkanlığımızın ana teması haline getirdik. Dünyanın çeşitli bölgelerinden ekonomik eşitsizlikler devam ederken, sürdürülebilir kalkınmanın bir slogandan öteye geçemeyeceğini biliyoruz" ifadesini kullandı. "HERKESİN GAYRET SARF ETMESİ GEREKİYOR" Sınırsız üretim hırsı ve temel kar anlayışıyla gıda ürünlerinin dahil tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde, konuya hak ettiği önemin verilmediğini belirten Erdoğan, "Milyonlarca insan sefalet içinde yaşarken, kalkınmanın sürdürülebilirliği için herkesin çok daha fazla gayret sarfetmesi gerekiyor. KEİ'nin bu konuya öncülük edebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla dönem başkanlığımızda 3 ayrı bakanlar toplantısı planladık. Bu anlamda ekonomi bakanları toplantısını 11 Mayıs'da, tarım bakanları toplantısını 17 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Aynı kapsamda 21 Haziran'da sağlık bakanları ülkemizde misafir edilecekler" diye konuştu. "TÜRKİYE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK" Sonuç bildirgesine üye ülkelerin mutabakatla imza atmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayında dönem başkanlığını Ukrayna'ya temsil edeceklerini hatırlatıp, başarılar diledi. Erdoğan açıklamasını, "Türkiye Karadeniz bölgesinin huzuru ve refahını sağlamak için bundan sonra yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edecektir" dedi.