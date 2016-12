(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu toplantısında konuştu -3

Enver ALAS -Güven USTA-Hakime TORUN /İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonuna değinerek "Geçenlerde parlamentoda birisi çıkmış diyor ki, 'bize ne dünyadan' diyor. Lafa bak ya. Gaziantep'te 56 vatandaşımız öldürülüyor. Kilis'te aynı şekilde ben hastaneleri dolaşıyorum. O güne kadar sabretmişiz. O gün artık dedik artık duramayız. Biz şimdi gireceğiz. O gün dedik ki adımı atalım ve ilk adımı attık. Cerablus'tan başladık. Ondan sonra güneye doğru gideceğiz dedik. Akıl vermeye başladılar benim için buralar tehdit bölgeleri. Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit. Dertleri ney? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli Marriott Hotel'de yapılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu toplantısında konuştu. Türk Lirası'na geçme çağrısını yenileyen Erdoğan, "Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini erteleyen herkese benim nazarımda ekonomimize saldıranlar ile aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz iş dünyamıza pek çok ilave destek verdi vermeye de davam edecek. Bunun karşılığında iş dünyamızdan beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Bu nedenle milli seferberlik diyorum. Eline silah al sokağa çık demiyorum. İşte milli seferberlik bu. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütleri ile nasıl can hıraş bir mücadele içindeysek ekonomimize yönelen saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Ekonomimize döviz üzerinden bir saldırı başlayınca Türk Lirası'na geçme çağrısı yaptım. 1994 krizinden beri yaşadığımız bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynısını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan buralarda da yapıyorlar. Ama bu oyunları biz bozacağız. Yerli paraya geçmek suretiyle kur baskısını inşallah bu ihracatta, ithalatta üzerimizden sikkeleyip atacağız. Defalarca bu tuzağa çekilmek istendik. Bu kumpasların hepsine karşı gerekli tedbirleri alıp oyunları bozduk" diye konuştu. "YİNE SÖYLÜYORUM KAMU BANKALARI DAHİL FAİZİN DÜŞMESİ LAZIM" Erdoğan, "Yaratırım yapın, Türk Lirasına geçin, istihdam sağlayın diyorum. Bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır. Yine söylüyorum kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Girişimcinin önünü açmamız faizin için düşmesi lazım. Böcek gibi sözleşme sözleşmeyi okuyamıyorsunuz bile karınca misali önüne konanları imzalıyorsun. Böyle tezgah olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye de beyefendiler rahatsız oluyor. Ben dertliyim bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda yatırım olursa bu ülke çökertilmez" ifadelerini kullandı. "KUZEY SURİYE'DE YENİ BİR DEVLET KURMAK. BİZ BÖYLE BİR DEVLETİN KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Fırat Kalkanı operasyonuna değinen Erdoğan, "Geçenlerde parlamentoda birisi çıkmış diyor ki, 'bize ne dünyadan' diyor. Lafa bak ya. Gaziantep'te 56 vatandaşımız öldürülüyor. Kilis'te aynı şekilde ben hastaneleri dolaşıyorum. O güne kadar sabretmişiz. O gün artık dedik artık duramayız. Biz şimdi gireceğiz. O gün dedik ki adımı atalım ve ilk adımı attık. Cerablus'tan başladık. Ondan sonra güneye doğru gideceğiz dedik. Akıl vermeye başladılar benim için buralar tehdit bölgeleri. Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit. Dertleri ney? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var" açıklamasında bulundu. "BİZE SEVR'İ DAYATTILAR LOZAN'A RAZI OLDUK" Erdoğan, "Cumhuriyetin kuruluşlundan 10 yıl öncesini ele alırsak, biz yaklaşık 3 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye düştük. Bize Sevr'i dayattılar Lozan'a razı olduk. Olay budur. Yoksa biz buna layık mıyız" dedi.