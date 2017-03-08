ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kadın çalışanlarına çiçek vererek kadınlar gününü kutladı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın çalışanlara çiçekli kutlama
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kadın çalışanlarına çiçek vererek kadınlar gününü kutladı.
08 Mart 2017 Çarşamba 16:36
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