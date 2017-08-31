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(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 12 DEV ADAMA SÜRPRİZ ZİYARET

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu. Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu. Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:30 sıralarında  Avrasya Tünelini kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan, yarın ki Rusya maçı öncesi son antremanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu. Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan'ın antremanı da izleyeceği öğrenildi.

 

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