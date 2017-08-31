(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Çapa'da (2)

Özgür ALTUNCU - Süleyman KAYA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'da Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Fatih Çapa'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. Erdoğan'ın burada tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi.