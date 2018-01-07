Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Görüşmeden fotoğraflar
(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV'U KABUL ETTİ
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti....
07 Ocak 2018 Pazar 16:29
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