Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere helikopterle Bolu'ya gitti. Saat 12.00 sıralarında Bolu'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile protokol üyeleri uğurladı. Bolu'ya yolculuğunda Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Mustafa Ataş da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Bolu 6. Olağan İl Kongresi ile Sakarya 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOLU'YA GİTTİ
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere helikopterle Bolu'ya gitti. Saat 12.00 sıralarında Bolu'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı,...
11 Mart 2018 Pazar 12:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.