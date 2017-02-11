İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
11 Şubat 2017 Cumartesi 13:11
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