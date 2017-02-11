CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL ETTİ (ek görüntü) Haber: İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti (ek görüntü)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL ETTİ (ek görüntü) Haber: İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'ndeki...
11 Şubat 2017 Cumartesi 14:30
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