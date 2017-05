(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bize düşen bitmez tükenmez saadet kaynağı olan Kur'anla rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır (2)

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Uluslararası Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Finali"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu buluşmamızın bir anlamlı özelliği daha var. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen sundukları bu Kur'an ziyafeti için kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Zira bu külliye, gazi bir külliye. Bunun çevresinde 29 şehidimiz, 36 gazimiz var. Rabbimiz Müzemmil Suresi'nde bize mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumamızı emrediyor. Tertil ile okumak, 'tecvid ile sarih kıraatle, her harfin edasının, nazmının ve manasının hakkını vere vere okumak' demektir. Kur'an-ı Kerim'in temiz kalple, temiz ağızla hepsinden önemlisi kemalı hürmet ve edeple tilavet edilmesi gerekir. Allah'ın insana bir lütfu ve ikramı olan güzel ses, en çok da Kur'an-ı Kerim'e yakışır. Bunun için fahri kainat efendimiz, 'Kur'an-ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses Kur'anın güzelliğini daha da artırır.' buyuruyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'anla rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır. Bir Müslüman olarak vazifemiz, günlük hayatın içinde her an yıpranan, kararan, örselenen ruhlarımızı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile tedavi etmektir. Tabii burada bazı alışkanlıklarımız var, bunları da aşmamız gerekiyor. Malum o da yani Kur'an-ı Kerimi sadece, evimizin, odamızın duvarlarına asmak için mi bulunduracağız yoksa hem güzel okumak hem anlamak bunlarla beraber mi yaşayacağız? Onun için Akif merhumun ifade ettiği gibi, 'İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin/Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.' Olaya buradan yaklaşacağız. Dolayısıyla onu anlamak, inanıyorum ki bizim hayatımızı daha da zenginleştirecektir."dedi