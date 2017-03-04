(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz (3)

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019'un Ağustos'una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz" dedi. Erdoğan, "Kadınların kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir ayrımla uğraşmadık. Başı açık-başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Tam tersine böyle davrananların karşısına dikildik" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in İstanbul'da düzenlediği 6. Uluslararası Kadın Buluşmasına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların kıyafetleriyle değil tıpkı erkekler gibi kafalarının içindeki fikirle değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir ayrımla uğraşmadık. Başı açık-başı kapalı ayrımı asla yapmadık. Tam tersine böyle davrananların karşısına dikildik" dedi. "VATANDAŞLARIMIN ARASINDA ASLA BİR AYRIMI KABULLENEMEM" Erdoğan, "Eğer bir barış devletini konuşuyorsak, eğer özgürlüklerin egemen olduğu bir devleti konuşuyorsak, o zaman bu ülkede, kimse kusura bakmasın, herkes istediği gibi giyinir, kimse buna müdahale edemez, istediği gibi inancını yaşar, kimse buna müdahale edemez. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, cinsiyetine, şekline şemaline bakılmaksızın bu ülkenin vatandaşlarının tamamı da birinci sınıf hizmete layıktır. Olayın aslı budur. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak vatandaşlarımın arasında asla bir ayrımı kabullenemem. Gereği neyse onu da yaparım. Şayet bunu kabullenemeyen varsa, öyle iki yüzlülükle, riyakarlıkla, alavere dalavereyle değil, mertçe, yiğitçe çıksın ortaya, söylesin fikrini" diye konuştu. "İKİ KESİME ÇOK GÜVENİYORUM; BİRİSİ GENÇLERİMİZ, DİĞERİ KADINLARIMIZ" Referanduma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsterih olun, rahat olun, devletin ve siyasetin özellikle zayıf şekilde inşa edilmiş yapısı içinden kendilerine gizli iktidar gücü devşirenlerin inşallah sonu geliyor. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, milletimiz ben inanıyorum ki 16 Nisan'da nihai tokadını vuracak, son sözünü söyleyecektir. Bu konuda iki kesime çok güveniyorum; birisi gençlerimiz, diğeri kadınlarımız" şeklinde konuştu. "ÜLKEMİZE SIÇRAMA YAPTIRTALIM İSTİYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanıyım, 2019'un Ağustos'una kadar Cumhurbaşkanıyım. Hükümet 2019'un Kasım'ına kadar zaten hükümet. Şu anda bu süreç bu şekilde zaten devam edecek. Bizim bazı şeyler için telaşımız yok ama biz bir sistem değişikliğiyle ülkemize sıçrama yaptırtalım istiyoruz. Biz şu 14 sene içerisinde ne tür engellerle karşılaştığımızı gayet iyi biliyoruz. Ama diğerlerinin böyle bir durumu oldu mu? Yok. Onların dikili ağacı yok bu ülkede. Onlar çukur eşmekle meşgul, onlar yer altına konaklama yerleri yapmakla meşgul, onlar Hakkari'ye gidip başkalarının paçavralarıyla miting yapmakla meşgul, biz ise bayrağımızla yürümekle meşgulüz" ifadesini kullandı.