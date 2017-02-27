Haber Özgür ALTUNCU Kamera Güven USTA İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan burada, ilk olarak Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda...
Haber Özgür ALTUNCU Kamera Güven USTA İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan burada, ilk olarak Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek....
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
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