Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Barzani görüşmenin ardından Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani'yi kabul etti
Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı...
26 Şubat 2017 Pazar 19:12
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