Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul ediyor. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul ediyor
Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul ediyor. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı...
26 Şubat 2017 Pazar 17:25
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