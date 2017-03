(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu ? (4)

Ümit KOZAN - Aliye ULUSOY /ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu (TÜGEF) Gelecek İçin Evet Diyor Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Değişikliğine yönelik açıklamalarını dinleterek, konuşmaya ilişkin, "Başbakan olmayacak ki, sadece Cumhurbaşkanı olacak. Bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin 5 tane keçi verin kaybeder gelir. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Biz böyle sıkıntılar yaşanmasın diye Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu ?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu nesil Fatih'in neslidir. 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açan çağ Fatih'in torunları yeni bir çağın açılmasına hazırlanıyorlar" dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birileri diyor ki, Meclis'i ve Bakanlar Kurulu'nu çoluk çocukla mı dolduracaksınız. Gençlerimiz Medeni Kanun'a göre 18 yaşından itibaren reşit kabul ediliyor. Bu nesil Fatih'in neslidir. 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açan çağ Fatih'in torunları yeni bir çağın açılmasına hazırlanıyorlar. Yurt içinde ve dışında gösterdikleri kahramanlıklarla terör örgütlerine dünyayı dar eden asker, polis, korucu gençlerimize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Yürekleri ve bilekleriyle okullarında iş yerlerinde evlerinde hayatın her alanında var olan gençlerimizi siyasette ve yönetim mekanizmalarında da söz sahibi yapmakta kararlıyız. " " MİLLETİN KARŞISINA TEK BİR MUHATAP ÇIKARTIYORUZ " Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Değişikliği ile milletin karşısına tek bir muhatap çıkartılacağını ifade etti. Erdoğan:" Yeni sistemle yürütme yasama ve yargı organları arasındaki ilişkileri yeniden oluşturuyoruz. Amacımız milletimizi ekonomimizi güçlendirmek, terörle mücadelemizi başarıya ulaştırmak yatırımlarımızı sürdürmek için gereken güçlü yönetim sistemine kavuşturmaktır. Son 200 yılımız çoğunlukla çalkantılarla krizlerle kavgalarla geçti. Çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri yaşadığımız sıkıntılar bile yönetim sistemimiz değiştirmemiz için tek başına yeterlidir. İktidar ortak kabul etmez. Yetkisi olan ama millete karşı sorumluluğu olmayan güçleri Meclis'in ve siyasetin iradesine ortak ettiğinizde böyle krizler kaçınılmazdır. Millet sorumluluğu kime vermişse hesabı da ondan sorar. Bu anlayışla yeni sitemde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevlerini birleştiriyor, milletin karşısına tek bir muhatap çıkartıyoruz " diye konuştu. "BU ZATA 5 TANE KOYUN VERİN 5 TANE KEÇİ VERİN KAYBEDER GELİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Değişikliği'ne ilişkin açıklamalarını dinleterek şu ifadeleri kullandı:" Ana muhalefetin başındaki zatı dinleyelim, "Düşünün yeni modeli kurduk, halk seçti Cumhurbaşkanını Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin Genel Başkanı, Başbakan da başka bir partinin Genel Başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa , Başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. " Bu zat ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, dersini çalışmamış. Hayatı hep böyle geçmiş. Hayırın gerekçesini anlatırken ne diyor, Cumhurbaşkanı başka bir partinin Başbakan başka bir partinin Genel Başkanı olunca asıl kavga orada çıkacak. Burada Başbakan olmayacak ki, sadece Cumhurbaşkanı olacak. Bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin 5 tane keçi verin kaybeder gelir. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Biz böyle sıkıntılar yaşanmasın diye Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu ? Artık sen bu sıkıntıları yaşamayacaksın. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleşiyor." "GENSORUYU DA GÜVENOYUNU DA MİLLET 5 YILDA BİR YAPACAK" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Cumhurbaşkanlığı ile Meclis arasında bir anlayış farklılığı ortaya çıkarsa memleketin önü tıkanmasın diye de her iki seçimi birlikte 5 yılda bir yapıyoruz " dedi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa ne olacak ? Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa parlamento ile aynı gün seçime gidecekler, kendisi bir kenarda kalamaz. Cumhurbaşkanı seçimi de yapılacak Parlamento seçimi de yapılacak. Aynı kararı parlamentoda alır. Halka da bir yetki veriyoruz. 100 in imza ile Cumhurbaşkanlığı , parlamento seçimi de yapılır. Şimdi bu yetki de geliyor. Yeni sitemde Meclis'in eskiden yapmadığı halde bundan sonra yapacağı pek çok denetim görevi mevcut. Buna karşılık eskiden yapıpta artık yapmayacağı sadece güvenoyu sadece gensoru. Gensoruyu da güvenoyunu da millet 5 yılda bir yapacak."