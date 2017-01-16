Haber : Özgür Altuncu - kamera : Yaşar Kaçmaz - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Geceyi Tarabya Köşkünde geçiren Erdoğan bugün saat 11:30'da Atatürk Havalimanına hareket etti. Erdoğan Atatürk Devlet Konukevi'nden saat 12:00 sularından Ankara'ya hareket etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
Haber : Özgür Altuncu - kamera : Yaşar Kaçmaz - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Geceyi Tarabya Köşkünde geçiren Erdoğan bugün saat 11:30'da Atatürk Havalimanına hareket etti. Erdoğan Atatürk Devlet Konukevi'nden...
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:29
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