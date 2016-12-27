Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan saat 12:05'de Kısıklı'daki konutundan çıkıp Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan'ın konvoyu Altunizade'den geçerken makam aracına el sallayna vatandaşa korna ile karşılık verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12:30 sularında Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve öteki ilgililer uğurladı.
(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan saat 12:05'de Kısıklı'daki konutundan çıkıp Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan'ın konvoyu Altunizade'den...
27 Aralık 2016 Salı 12:46
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