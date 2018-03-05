Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne 13.15 sıralarında gelen Erdoğan, buradan da Ankara'ya hareket etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti
Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne 13.15 sıralarında...
05 Mart 2018 Pazartesi 14:08
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