(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Kongresi'nde konuştu (2)
10 Mart 2018 Cumartesi 19:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Ruhsal durum bozuklukları diyabet tedavisini...
- 2Fazla kilo, uyku apnesi riskini 7 kat artırıyor
- 3(Görüntülü Haber) "3 yaşından...
- 4"3 yaşından sonra mutlaka tansiyonunu...
- 5Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri,...
- 6(Görüntülü Haber) Türkiye’deki 26...
- 7Türkiye’deki 26 bin eczanenin tamamı...
- 8Fazla kafein ve stres titreme sebebi
- 9(Görüntülü Haber) Kristal tuz kullanımındaki...
- 10Kristal tuz kullanımındaki bilinmeyen...
- 1(Görüntülü Haber) Ardahan'da kodlama...
- 2Ardahan'da kodlama ve robotik atölyesi...
- 3Maltepe Üniversitesi geleceğin üniversitelerini...
- 4Yrd. Doç. Dr. Samur: Sanal ortamlarda çocuklarımızın...
- 5KÜNİB 7. Olağan Genel Kurulu Maltepe...
- 6Marmara Koleji, Destination Imagination...
- 7Marmara Koleji, Destination Imagination...
- 8BAU mezunu kadın girişimciler ödüllendirildi
- 9Geleceğin üniversitesi üzerine düşünceler...
- 10(Görüntülü Haber) Erzurum'un meşhur...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18.5B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ-19
- 2Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit,...
- 3Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil,...
- 4DHA YURT - Elindeki bıçakla etrafındakilere...
- 5Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu
- 6Elindeki bıçakla etrafındakilere saldırdı
- 7Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için...
- 8DHA YURT - Önünde giden TIR'ın altına...
- 9Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin...
- 10Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü...
- 11Yüksekova'da bulduğu cisim elinde...
- 12(Görüntülü Haber) Yolun karşısına...
- 13(Görüntülü Haber) Malatya'da itfaiyeciler...
- 14(Görüntülü Haber) İzmir'de silahlı...
- 15Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini...
- 16Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak...
- 17Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa...
- 18DHA YURT BÜLTENİ-18
- 19İntihar eden lise öğrencisi hayatını...
- 20Önünde giden TIR'ın altına giren...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:39
|07:02
|13:05
|16:20
|18:56
|20:14
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv