Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılmak üzere merkezden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenden sonra genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin...
19 Mart 2018 Pazartesi 16:03
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