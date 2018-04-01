(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Kongresi'nde konuştu-1
01 Nisan 2018 Pazar 16:15
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