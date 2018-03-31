(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir (1)

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ - İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik İlçe kongresi öncesi Kurtköy Kapalı Spor Salonu önünde kendini bekleyen kalabalığa konuştu. Erdoğan, "Sen kalkar da faizli bir ekonomiyle ülkeyi yönetmeye devam edersen; o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi; faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir. Ve bu işi çözmemiz lazım. Çözeceğiz. Er geç çözeceğiz. Çünkü bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz 'George'nin ağzına bakarak hareket edemeyiz. 'Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzıyla hareket etseydik 15 yıl önceki Türkiye neyse bugün de o olurduk. Gerek başbakanlığım döneminde gerek Cumhurbaşkanlığımız döneminde hep bunları yıkmaya çalıştık. Başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Olamadığımız zamanlar oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra kongreye katılmak için spor salonuna geçti.