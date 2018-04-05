Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden güven mektubu ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yeni Zelanda Büyükelçisinden güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden güven mektubu ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy...
05 Nisan 2018 Perşembe 17:45
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