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(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - Özgür EREN - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü. 63 yaşına giren Erdoğan için Kısıklı'da kısa bir kutlama yapıldı. Saat 14:00 sularında evinden...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - Özgür EREN - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü. 63 yaşına giren Erdoğan için Kısıklı'da kısa bir kutlama yapıldı. Saat 14:00 sularında evinden çıkan Erdoğan kendisini çiçekler ve pankartlarla bekleyen kalabalığı görünce makam aracını durdurdu. Doğum gününü kutlayan yurttaşların yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiçeği kabul edip kutlama için teşekkür etti. Engelli bir çocuk annesiyle bir grup genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan bu sürpriz kutlamanın ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. MABEYN KÖŞKÜN'DE DE KUTLAMA Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mabeyn Köşkü'nün girişinde de kutlama yapıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup Erdoğan'ı girişte karşıladı. "Evet" yazılı dövizler taşıyan gençler, "Allah uzun ömürler versin yazılı" pankartlar açtı. "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısını söyleyen gençlere Erdoğan ajanda dağıttı.

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