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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkan Erdoğan sincan’da şehit evini ziyaret etti 

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın Sincan’daki aile evini ziyaret etti.   Cumhurbaşkanlığı...

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın Sincan’daki aile evini ziyaret etti.


 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe’deki mesaisini tamamlamasının ardından  saat 22.00’de Sincan’a giderek Şehit Özalkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat ettiler. Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin’de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildiler. İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekillerinden Mahir Ünal (Kahramanmaraş), Mustafa Elitaş (Kayseri), Naci Bostancı (Amasya) ve Öznur Çalık (Malatya) da ziyarette hazır bulundular.

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