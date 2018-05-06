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(Görüntülü Haber) Çukurova’nın kuşları fotoğraflandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı'na katılan 100 doğa fotoğrafçısı Çukurova'nın 250 kuşunu fotoğrafladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Tarsus İlçe Milli Eğitim...

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı'na katılan 100 doğa fotoğrafçısı Çukurova'nın 250 kuşunu fotoğrafladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus Orman Okulu ve Birdpx Allı Turna Fotoğraf Grubu’nun ortaklığıyla gerçekleştirilen Çukurova’nın Kuşları Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı sona erdi. 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kamp kapsamında Göksu Deltası, Tuzla, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde Türkiye kuş türleri listesinde yer alan 484 türden 250’si fotoğraflandı. Kampta özellikle yerli türlerden Turaç, İzmir Yalıçapkını, Alaca Yalıçapkını, ilkbaharda üremeye gelenlerden Zeytin Mukallidi, Büyük Cılıbıt, Kara Leylek, Çeltikçi ile rastrantısal sürpriz türlerden Karaayaklı Martı, Sürmeli Kumkuşu ve Deniz Düdükçünü gibi kuş çeşitleri fotoğrafçıları heyecanlandırdı. Kampı kapsamında Tuzla’ya giden fotoğrafçılar tarafından misinaya sarılmış halde bulunan bir flamingoya rastlayan fotoğrafçılar kuşun hayatının kurtararak Adana Av Koruma’ya teslim etti. Fotoğrafçıları kampı kapsamında çekilen fotoğraflar ile 'Çukurova’nın Kuşları' kitabı oluşturulacak.

Tarsus Orman Okulu Genel Koordinatörü Hakan Şeker, kampın bir çok fotoğrafçıyı bir araya getirmesinin yanı sıra okul öncesi ve ilkokul çocuklarına eğitimi uygulamasının da yapıldığını belirtti.

Allı Turna Fotoğraf Grubu’nun kurucusu İhsan Çiçek Birdpx olarak bu yıl 2'nci kamplarını yaptıklarını ifade ederek, “Kampımızı geçen yıl Şanlıurfa Birecik’te kampımızı yapmıştık. Burada bize çok güzle imkanlar sağlanmış.  Sadece bu yörenin Türkiye’nin kuş merkezi olduğunu herkesin bunu çok iyi bilmesi, özellikle Göksu Deltası’na Tuzla’ya ve diğer kuş bölgelerine sahip çıkılması, doğaya sahip çıkılması benim en büyük dileğim ve temennim. Bunun için biz mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Kampı organize eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik çerçevesinde Tarsus orman Okulu’nda çocuklara doğa ve kuşlar hakkında eğitim veren Uzman Biyolog ve Kuşbilimci Lale Aktay "Etkinlik çerçevesinde ben burada çocuklarla bir araya gelerek kuşlar ve doğa hakkında yaptığımız çeşitli etkinliklerle farkındalıklarını arttırmaya çalışıyorum. Bölgemiz bilindiği üzere kuşlar açısından oldukça zengin. Çukurova zaten her yönüyle oldukça bereketli bir alan ve bu kuşlar açısından, kuşların göç yolları açısından oldukça önemli.  Arkadaşlarımız sahada bu çeşitliliğin tadına varırken, biz de çocuklarla bunu mevcut alan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Buraya katkı sağlayan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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