(Görüntülü Haber) Çukurova’da her salı bir açılış devam ediyor

ADANA,() DOĞU Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslı Mahallesi'nde 6 Nolu Spor Tesisi ve Çocuk Parkı'nın açılışını yaptı. Karslı Mahallesi vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çetin, Karslı Mahallesi sakinlerine, mahallelerine yapılacak ve projesi yakın zamanda tamamlanacak olan Çanakkale Şehitler Parkı hakkında da bilgi verdi. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, yapılan tesis ve parkların tamamına yakınını ihale etmeden belediyenin kendi imkanlarıyla yaptıklarını vurguladı. Parkın açılışına vatandaşların yanı sıra, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve partililer katıldı. Açılışta konuşan CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, Belediye Başkanımızın her salı yaptığı açılışlar devam ediyor. Başkanımız her kesime ulaşıyor, dokunuyor. Kendisini kutluyorum derken Karslı Mahalle Muhtarı İrfan Kayagüç, yapılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine teşekkür etti. YAPTIĞIMIZ AÇILIŞLAR BİR TÜRKİYE REKORUDUR Her salı açılış her perşembe temel atma töreni yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapılan parkların hemen hemen tümünün belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldığını vurguladı. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, Belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizler belediyemizin her kuruşunu en doğru en verimli şekilde kullanıyoruz. Bizim aldığımız eğitim, kültür ve parti terbiyesi bunu gerektiriyor. Biz mümkün olduğunca hiçbir işi ihale etmemeye çalışıyoruz. Açtığımız onlarca parkın önemli bir çoğunluğunu, tamamına yakınını kendi imkanlarımızla malzemesini kendimiz temin ederek kendi emekçilerimizin çalışmalarıyla oluşturduk. Şu an devam eden 11 parkımızın yapımında da bizim kendi işçilerimiz çalışıyor, Çukurovamıza, Adanamıza değer katıyorlar. Belediyemize büyük bir nefes aldırıyorlar. Ben buradan bir kez daha bu parkın yapımında emek harcayan ve diğer parklara katkı koyan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum dedi. KARSLI?YA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI Karslılar Mahallesi 7 Nolu Çocuk Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Çetin, yakın zamanda Karslı Mahallesi'nde Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ile Emekli Dinlenme Evi'nin açılışını yapacaklarını belirtti. Karslılar Mahallesine yapılacak Çanakkale Şehitleri Parkı projesi hakkında da bilgi veren Çetin şu bilgileri verdi Aşıklar Bulvarı üzerinde 31 dönümlük alana Çanakkale Şehitleri Parkı yapacağız. Çanakkale şehitliğine gitmek için bize çok sayıda talep geliyor. Ve biz Çanakkale'yi buraya getireceğiz. Çanakkale Komutanlığı ile devamlı istişare halindeyiz Görev süremiz bitmeden buranın açılışını yapacağız.Adana'ya muhteşem bir değer katacak parkımızda, Çanakkale Şehitleri Abidesi, temsili şehitlik, tören alanı, müze ve sergi salonu, simülasyon merkezi, siperler ve anıt heykeller olacak. Bu parka gelen Adanalı hemşehrilerim Çanakkale'ye gitmiş gibi o ruhu yaşayacaklar. Orayı hem park olarak kullanabilecek, hem de Çanakkale ruhunu yaşayarak gezebilecekler. Böylece, Çanakkale Zaferi'ndeki o ruhu, hep birlikte Çukurova'da da yaşayacağız. Açılış sonrası mahalle sakinleri ile parkı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Çetin, spor aletlerini kullanarak spor yaptı, çocuklarla basket maçı yaptı.