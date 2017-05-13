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(Görüntülü Haber) Çukurova Rock Festivali başladı

Orhan SENCER / ADANA, () - ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali başladı. Adana Galleria AVM Çim Alan’da dün başlayan festivalin ilk günü The Madcap konseriyle...

Orhan SENCER / ADANA, () - ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali başladı.

Adana Galleria AVM Çim Alan’da dün başlayan festivalin ilk günü The Madcap konseriyle başlarken; sırasıyla Direc-t, Kurtalan Ekspres, Kurban, Pilli Bebek, Mor ve Ötesi, Pentagram sahneye çıktı. Festivale, kentte yaşayan ve çevre illerden gelen müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişi, konser ve çadır alanlarını erken saatlerde doldurdu. Çukurova Rock Festivali’nde bugün Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik yarın da Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Süpernova sahneye çıkacak

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