(Görüntülü Haber) Çukurova Rock Festivali Adana’yı salladı

Orhan SENCER/ADANA, () - ADANA’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali sona erdi. Adana Galleria AVM Çim Alan’da 12 Mayıs Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Çukurova Rock Festivali, dün Teoman konseriyle tamamlandı. Adana’da yaşayan ve çevre illerden gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde dün Teoman’ın yanı sıra Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Supernova Reggaebandde sahne aldı. Festivalin ilk gününde Pentagram, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Kurban, Kurtalan Ekspres, Direc-t ve The Madcap konser verirken, ikinci gününde ise Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik müzikseverlerle buluştu.