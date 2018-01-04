(Görüntülü Haber) Çukurova Belediyesi ile TMOK'un 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' gerçekleşti

ADANA, () ADANA'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni yılın ilk etkinliğini; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından hazırlanan, 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik olan 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' ile gerçekleştirdi. TMOK tarafından hazırlanan, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' Çukurova Belediyes'nin de katkılarıyla Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 3-4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleşen OLİ Projesi ile çocuklara çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar ve renkli görseller eşliğinde spor kültürü edinmelerini sağlayan 45 dakikalık interaktif sunumlar gerçekleştirildi. Özellikle Çukurova ilçesinde bulunan özel ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin yararlandığı etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflaz, Çukurova Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Los Angeles Olimpiyatlarında madalya kazanan Milli Boksör Turgut Aykaç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve sporseverler katıldı. Çocukların Başkan Soner Çetin'e sevgi gösterisinde bulunduğu etkinlikte konuşan Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Çetin'e etkinliğe yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti. Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi'nin görevleri arasında sağlıklı bir nesil yetiştirmenin de olduğunu belirterek, Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler, bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Sizlerin içinden belediye başkanları, milletvekilleri hatta başbakanlar çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum dedi.