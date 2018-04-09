(Görüntülü Haber) Çukurca'daki üs bölgelerinde mehter takımından konser

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi üs bölgelerinde asker ve polise moral amaçlı konser verdi. Konseri izleyen polisler, dev Türk bayrağı açıp mehteran takımı ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının daveti üzerine, 30 kişiden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, güvenlik güçlerinin bulunduğu ilçedeki üs bölgelerine giderek, moral amaçlı konser verdi. Bayrak ve Kiyeris tepelerindeki konseri, polis ve askerler ilgiyle izledi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır ve doktorların da izlediği konserde, polisler dev Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğraflar çektirdi.