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(Görüntülü Haber) Çukurca'da teröristlerden hain tuzak: 2 şehit, 1 yaralı (2)

ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan...

ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. Yapılan duanın ardından da bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van'a gönderildi.

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