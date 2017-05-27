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(Görüntülü Haber) Çorum'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da şiddetli yağmur etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı. Çorum'da bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artırarak yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şiddetli...

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da şiddetli yağmur etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı.

Çorum'da bugün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artırarak yaklaşık bir saat süren yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine su baskınına maruz kalan ev ve işyerlerine giden ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

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