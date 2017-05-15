(Görüntülü Haber) Çorum'da çatı yangını

ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde tek katlı evde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Çorum'un Osmancık İlçesi Esentepe Mahallesi'nde Orhan Değer’e ait tek katlı evin çatısında başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.