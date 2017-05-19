(Görüntülü Haber) Çorum'da 19 Mayıs coşkusu

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,() - ÇORUM’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilk olarak Hürriyet Meydanı'nda yapılan törenle gerçekleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Anıttaki tören, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin çelenklerini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenler daha sonra havanın yağışlı olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları, cimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu. Törende yıl içerisinde spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Törene, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Şenduran İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Bu arada Atatürk Anıtı önündeki ilk tören sırasında, alana giren bir sokak köpeği belediye ekipleri tarafından alınarak, kamyonetle il dışına bırakıldı.