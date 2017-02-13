Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çorlu Havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu’da başlayan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanmalar araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Kar yağışının ardından Çorlu Havaalanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Çorlu Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
(Görüntülü Haber) Çorlu’da kar yağışı
Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çorlu Havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu’da...
13 Şubat 2017 Pazartesi 11:36
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