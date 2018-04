(Görüntülü Haber) Çorlu Deresi zehir saçıyor

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinden geçen ve fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Çorlu Deresi'nden yayılan ağır koku, çevrede yaşayanların tepkisine yol açıyor. Derenin çevresinde oturanlar solunum yolları hastalıklarından kurtulamadıklarını, kanser vakalarının arttığını belirtip, koku yüzünden evlerinin pencerelerini dahi açamadıklarını söyledi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, deşarj sisteminin devreye alınacağını, sorunun 1 yıl içinde çözüleceğini belirtti.



Ergene Nehri’nin Sağlık Mahallesi'nden geçen kolu Çorlu Deresi'nden fabrika atıkları nedeniyle çevreye ağır koku yayılıyor. Simsiyah akan dere, çevresine de zehir saçarken, yıllardır devam eden soruna çözüm bulunamaması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Dereden yayılan ağır koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Cengiz Demirkaya, 20 yıl önceye kadar derede balık tutulduğunu, şu anda ise yanında durulamadığını söyledi. Yıllardır derenin ıslah edileceğinin konuşulduğunu anlatan Demirkaya, "1990 yılından bu yana Sağlık Mahallesi'nde oturuyorum. Kilometrelerce öteden derenin kokusundan durulmuyor. Her gelen siyasetçi de derenin ıslah edileceğini vadedip, gidiyor. Bana misafirler geldiğinde gece yarısı kalkıp, gittiler. Dere kokusundan duramadılar. Mahallede dereye yakın oturanlar, kansere yakalanıyor. Yaz- kış burada ağır koku yayılıyor. Belediyemiz arıtma tesisi yapmış; ancak bence hiç alakası yok. Evlerde cam açamadıkları için hepsinde rutubet var, herkes hasta oluyor. Buna acilen artık çözüm bulunması lazım" dedi.



'KANSER VE AKCİĞER HASTALIKLARI DEREDEN KAYNAKLANIYOR'



Şevki Kaya ise Sağlık Mahallesi'ne fabrikaların kurulmasından sonra derenin her geçen gün daha da kirlendiğini belirterek, "Fabrikalar buraya taşındıktan sonra herkesin işi olacağı için sevinmiştik; ancak sağlık durumumuzu hiç düşünmedik. Şimdi aldığımız maaşların yarısını hastanelere veriyoruz. Geleceği düşünmüyoruz. Sağlık Mahallesi'nde bugün birçok kanser hastası var. Diğer solunum yolları hastalıkları var. Ailemde 7 kişi var, hepimiz bıçak altından geçtik. Akciğer, kalp, böbrek sorunları bile var. Özellikle kanser ve akciğer hastalıklarının dereden kaynaklandığını biliyoruz" diye konuştu.



'KAPILARIMIZI VE CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ'



Çorlu Deresi'ne yakın oturan Gülten Kaya da dereden ağır koku yayıldığını, evlerinin pencerelerini bile açamaz hale geldiklerini söyledi. Mahallede herkesin hasta olduğunu öne süren Kaya, şunları söyledi:



"Buradaki dere çok ağır koku yayıyor. Hayvan pisliğinden, dere pisliğinden, kokusundan artık bıktık; ama alıştık artık bunlara. Kokusu çok, bundan dolayı hastamız çok. Kurtulamıyoruz, yapmıyorlar. Derenin pisliği arınsın artık. Kapılarımızı ve camlarımızı açamıyoruz. Kokusu evlere kadar giriyor. Bu mahallemiz dere kenarında; ama bundan kurtulsun artık, temizlensin."



BAŞKAN YÜKSEL: 1 YIL İÇİNDE SORUN ORTADAN KALKACAK



Ergene Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel, Çorlu Deresi sorununu 1 yıl içinde tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. Yüksel, "Biz Ergene Belediyesi olarak Organize Sanayi Bölgesi'ne her ay 30 bin lira aidat ödüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde yerimiz var, aynı zamanda ben Velimeşe Organize Sanayi'nin yönetimindeyim. Derin deşarj çalışmaları sürüyor. 1 yıl içinde bu sorun ortadan kalkacaktır. Zaten şu anda boru sistemi Velimeşe Mahallesi'ne kadar geldi. Atık sular derin deşarj edilerek, bu sorun tamamıyla ortadan kalkmış olacak" dedi.



ERGENE'Yİ DE KİRLETİYOR



Çerkezköy ilçesinden doğan ve Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde Ergene'ye katılan Çorlu Deresi, fabrika atıkları nedeniyle Ergene Nehri'nin de kirlenmesine neden oluyor. Uzunköprü Belediye Başkanlığı'nca yapılan ölçüm ve nehir tahlillerine göre, Ergene Nehri, siyanür, gres ve yağ, kadmiyum (ağır metal), demir, florür, bakır, çinko, sülfat gibi kimyasal maddeler içeriyor. Ergene Nehri ve Çorlu Deresi simsiyah akarken, canlı türleri de bu sularda yaşayamıyor.